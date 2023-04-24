İsrail Suriye’de İran milislerini hedef aldı

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SOHR, Cebel eş-Şeyh'te konuşlanmış İsrail kara kuvvetlerinin Kuneytra kırsalında Suriye güçlerinin konuşlandığı bir yeri yirmiden fazla füzeyle hedef aldığını bildirdi. Bahsi geçen güçleri, İran destekli Lübnan Hizbullahı tarafından Golan Tepeleri'nde kurulmuş bir grup.

Suriye resmi medyası saldırıdan bahsetmezken, rejime yakın el-Vatan gazetesi ve yerel radyo istasyonu Şam FM, İsrail'in kırsalda bir bölgeyi hedef aldığını bildirdi. SOHR’a göre, hedeflenen bölge Hizbullah’a yakın yerel grupların faaliyetlerine tanık oluyor.

İsrail'in karadan düzenlediği ikinci bombardıman, 18 Nisan'da Kuneytra'nın güney kırsalındaki Golan Tepeleri yakınlarında İran'a bağlı grupları hedef alan benzer bir bombardıman olup herhangi bir can kaybı kaydedilmedi.

2018 yazında Suriye ordusu, muhalif grupların 2013'te çoğunu ele geçirdiği Kuneytra bölgesinin tamamının kontrolünü yeniden ele geçirdi. 2011 yılından bu yana tansiyonun yüksek olduğu bölge zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda İsrail, Suriye ordusu mevzileri ve bu bölgede bulunan İran ve Hizbullah hedefleri de dahil olmak üzere Suriye'de birçok hava saldırısı düzenledi