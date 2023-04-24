Jina Emini’nin hayatı film oluyor

İSTANBUL (K24)

Kürt Yönetmen Muhammet Arslan, İran Polisi tarafından öldürülen Jina (Mahsa) Emini’nin hayatını beyaz perdeye taşıyor.

Diyarbakırlı yönetmen Muhammed Arslan, Kürt kadını Jina Emini hayat hikayesini anlatacak filmin adını “JÎNA” olarak belirledi.

K24’e konuşan Arslan, şunları söyledi:

“Jina Emini'nin öldürülmesi tüm dünyaya bayrak gibi yayıldı, korkunç bir olaydı, sessiz kalmam imkansızdı. Bu yüzden bir film yapmaya karar verdim. Jina'nın ailesine de ulaşmaya çalışıyorum. Film, Şırnak’ın Cizre ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde çekilecek. Önümüzdeki seneye kadar filmi bitirip uluslararası festivallere katılacağım.”

Filmde dünyaca ünlü aktör Jackie Chan’ın Ben Kimim (Who I) filminde rol alan Hollandalı oyuncu Ron Smoorenburg da yer alacak.

K24’e konuşan Ron Smoorenburg ise, filmde rol almasında onur duyduğunu ifade ederek şu cümleleri kullandı:

“Filmde bir polis olarak oynayacağım ve o role göre insanların karşısına kötü bir adam karakteri çıkıyor. Bir kişinin ya da bir ulusun özgürlüğü adına bir filmde rol almak benim için bir onurdur. Herkesin dünyada olup bitenleri anlaması için adalet ve özgürlük için ayağa kalkmalıyız. Sonunda adalet ve özgürlük için savaşanlar kazanacaktır.”

Öte yandan Kürt yönetmen Muhammed Arslan’ın açıklamasına göre filmin tüm hazırlıkları önümüzdeki yıl tamamlanıp gösterime girecek.

JİNA EMİNİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Seqiz’da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, Rojhilat ve İran geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık çok sayıda gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.