Rus Wagner lideri: Savaş alanındaki herkesi öldüreceğiz, esir almayacağız

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Rus paralı asker grubu Wagner'in başkanı Yevgeny Prigozhin Telegram kanalında, Ukraynalılardan esir almayacaklarını bildirdi.

Prigozhin dün yaptığı açıklamada, savaş alanında herkesi yok edeceklerini söyledi. Wagner başkanının bu açıklaması, bazı Telegram kanallarında Ukraynalı askerlere ait olduğu iddia edilen ve yaralı haldeki Wagner’e bağlı Rus askerinin esir alınması yerine vurulduğu anları gösteren videoların yayınlanmasının ardından geldi.

Kiev'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Prigozhin, şavaş esirlerinin güvenli koşullara sahip olmaya hakları olduğunu ifade etti.

Wagner lideri, “Savaş alanındaki herkesi öldüreceğiz ve daha esir tutsak almayacağız” dedi.

Wagner grubu esas olarak Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut şehrinde faaliyet gösteriyor. Bahmut, mevcut savaşta en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden. Wagner unsurlarının çoğu Rus hapishanelerindeki mahkumlardan oluşuyor.