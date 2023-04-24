Politika

AB Suriye'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik yaptırımlar listesine uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 25 kişi ve 8 kuruluşu ekledi.
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avrupa AB Suriye Yaptırım Beşar Esad Esad rejimi

HABER MERKEZİ

AB Konseyinden yapılan açıklamada, listeye eklenen kişi ve kuruluşların çoğunluğunun başta "Captagon" olmak üzere uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapanlardan oluştuğu bildirildi.

Uyuşturucu ticaretinin Suriye'deki rejimin öncülüğünde bir iş modeli haline dönüştüğü vurgulanan açıklamada, rejim içindeki kişilerin bu sayede zenginleştiği, bu ticaretin rejime gelir kapısı olduğu, elde edilen gelirin sivil halka yönelik baskının sürdürülmesini sağladığı belirtildi.

Yaptırım listesine eklenen kişiler arasında Beşar Esad’ın kuzenleri dahil olmak üzere Esad ailesinin üyeleri, rejim güçleriyle bağlantılı kişiler ile Esad ailesine ve istihbarata yakın bazı iş insanlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada ayrıca Suriye'de faaliyette bulunan "Al-Jabal", "Castle" ve "Aman" adlı özel güvenlik ve koruma şirketleri ile bunlarla bağlantılı kişilerin de listeye alındığı aktarıldı.

Açıklamada, AB'nin Suriye ile ilgili yaptırım listesine Rusya'nın mühendislik ve inşaat şirketi Stroytransgaz ile Esad rejiminin Petrol Bakanlığınca kontrol edildiği belirtilen Gecopham adlı şirketin de rejime destek verdikleri gerekçesiyle yaptırımlara dahil edildiği bildirildi.

Son eklemelerle AB'nin Suriye bağlantılı yaptırım listesindeki kişi sayısı 322'ye, kuruluş sayısı 81'e çıktı. Yaptırımlar varlıkların dondurulması, seyahat ve fon yasağı gibi kısıtlamalar içeriyor.

 

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