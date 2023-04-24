Londra’da Kürt Araştırmaları Konferansı düzenleniyor

LONDRA (K24)

Londra Üniversitesi'ne bağlı Ortadoğu Çalışmaları Ekonomi ve Siyasal Bilimler Merkezi tarafından Londra'da düzenlenen Kürt Çalışmaları Konferansı iki gün sürecek.

Kürt meselesine büyük önem veren Londra Üniversitesi, son beş yıldır Kürdistan üzerine bir dizi çalışma yürütüyor.

Kürt Çalışmaları Konferansı’na uzun süredir hazırlanan Londra Üniversitesi’nin düzenlediği konferansa, Kürdistan üzerine çok sayıda kitabı ve araştırmaları olan yaklaşık 100 akademisyen, Kürt ve yabancı şahsiyet katılıyor.

Konferansa yarım asırdır 4 parça Kürdistan üzerine çalışmalar yürütmesiyle bilinen ve bu alanda 7 kitabı bulunan Martin van Bruinessen da katılıyor.

Konferansta Kürdistan'ın dört parçasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal meseleler ele alınacak.