Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nde şüpheli bavullar alarmı

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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin çevresi, iki şüpheli bavul nedeniyle ABD Gizli Servisi tarafından kordona alındığı duyuruldu.

Sputnik’in haberine göre Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Saat 12.43’te Asyalı bir kadın büyükelçilik binası önünde iki bavul bıraktı, yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra gitti” ifadeleri kullanıldı.

Olay yerinde bomba uzmanları çalışıyor.

Açıklamada, Rus diplomatların kadınla ilgili bilgiyi ABD’nin kolluk kuvvetlerine ilettiği kaydedildi.