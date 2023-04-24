Politika

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nde şüpheli bavullar alarmı

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin çevresi, iki şüpheli bavul nedeniyle ABD Gizli Servisi tarafından kordona alındığı duyuruldu.
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ABD Rusya şüpheli bavullar

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin çevresi, iki şüpheli bavul nedeniyle ABD Gizli Servisi tarafından kordona alındığı duyuruldu.

Sputnik’in haberine göre Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Saat 12.43’te Asyalı bir kadın büyükelçilik binası önünde iki bavul bıraktı, yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra gitti” ifadeleri kullanıldı.

Olay yerinde bomba uzmanları çalışıyor.

Açıklamada, Rus diplomatların kadınla ilgili bilgiyi ABD’nin kolluk kuvvetlerine ilettiği kaydedildi.

 

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