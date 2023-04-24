Erbil’de çatışma: Ölü ve yaralılar var
ERBİL (K24)
Erbil'de güvenlik güçleriyle şüpheliler arasında çıkan çatışmada bir çocuk hayatını kaybetti.
Başkent Erbil’in Sitaqan mahallesinde güvenlik güçleriyle uyuşturucu taciri zanlıları arasında çatışma çıktı.
Akşam saat 22:00 sularında yaşanan olayda, 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çatışmada zanlılardan birinin yaralandığı belirtildi.
Zanlıların araç ve eşyalarını olay yerinde bıraktığı kaydedilirken, güvenlik güçlerinin zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.