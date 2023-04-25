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Kürt kıyafeti giyen gence bıçaklı saldırı

Irak’ın Anbar vilayetinde Kürt kıyafeti giyen bir genç, bir grubun saldırısına uğrayarak darp edildi.
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kürdistan Kürt Felluce bıçaklı saldırı

KERKÜK (K24)

Olay, dün akşam Anbar’ın Felluce ilçesine bağlı Habbaniye mesire alanında yaşandı.

Saldırıya uğrayan Huner isimli Kürt genci, K24’e yaptığı açıklamada, “Dün akşam birkaç arkadaşımla Habbaniye’de oturuyorduk. Yanımızda bir grup geldi ve benden Kürtçe şarkı söylememi istedi. Şarkı söylemeyi bilmediğimi söyleyince, ‘Neden Kürt kıyafeti giyiyorsun’ dediler. O sırada bir nargile şişesiyle kafama vuruldu ve bıçaklandım. Hastaneye kaldırıldım, bıçak yarasına beş dikiş atıldı” dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyleyen Huner, saldırganlarla ilgili şikayette bulunduğunu ve bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Erbilli olan Huner isimli genç, birkaç yıldır Felluce’de bir lokanta işlettiğini ve sürekli Kürt kıyafeti giydiğini anlattı. Huner, daha önce de kıyafeti sebebiyle bir kez saldırıya uğradığını söyledi.

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