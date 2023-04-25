Politika

Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden gelecek yıl yapılacak olan seçimlerde aday olacağını resmi olarak duyurdu.
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ABD Joe Biden ABD başkan seçim

HABER MERKEZİ

Joe Biden'ın 2024 yılında yapılacak olan seçim çalışmalarına resmen başladı.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden 3 dakikalık bir video yayınladı.

Söz konusu video Biden seçildikten sonra Kongre Binası'nın basılmasıyla başlıyor.

Yayınlanan kampanya videosunda Biden bizzat konuştu. Videonun içeriğinde ise kürtaj hakları, demokrasinin savunulması, oy verme hakkı ve sosyal güvenlik ağı gibi önemli konular yer aldı.

Kampanya videosunun ilerleyen kısımlarında Biden 'Amerikalıların her jenerasyonu demokrasiyi, özgürlükleri, oy kullanma hakkını, medeni hakları savunmak zorunda kaldı' ifadelerini kullandı.

Videoda seçim kampanyasının sloganını da paylaşan Biden 2024 için Demokratların 'İşi bitirelim' sözünü kullanacağını açıkladı.

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