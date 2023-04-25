Hollanda Başbakanı Rutte’den Başbakan Mesrur Barzani’ye mektup

ERBİL (K24)

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Başbakan Mesrur Barzani’ye bir mektup gönderdi.

Mark Rutte, mektubunda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin programının bir parçası olan tarım sektörünün geliştirilmesi politikasına desteğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için birçok imkan olduğunu belirten Hollanda Başbakanı, ticari ilişkiler, uzmanlık ve iletişim başta olmak üzere çeşitli alanlardaki tecrübelerin aktarılmasının önemine değindi.