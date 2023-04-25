Ukrayna’dan BMGK’ya Lavrov tepkisi: İki yüzlülük

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Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lavrov’un BMGK’ye başkanlığını değerlendirdi.

Lavrov’un BMGK’ye başkanlık etmesini “ikiyüzlülük” olarak nitelendiren Podolyak, “Lavrov BMGK’ye başkanlık ediyor, savaşı, katliamları, yıkımları meşrulaştırıyor” ifadesini kullandı.

Mihail Podolyak, Rusya’nın açıkça demokrasiyi, özgürlüğü ve anlaşmaları aşağıladığını kaydederek, “Ne oldu? İlginç mi? Aşağılanmak hoşunuza gidiyor mu? Rusya terörizmin sponsoru ilan edilmeli ve her yerden kovulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Rusya, 1 Nisan'da BMGK dönem başkanlığı görevini devralmış, Lavrov, BMGK'nın 24-25 Nisan'daki toplantısına başkanlık etmişti.