Moskova'da dörtlü toplantı sona erdi

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Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da düzenlenen toplantının ardından Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etti."

“M4 KARAYOLUNA İLİŞKİN ANLAŞMA GÖRÜŞÜLDÜ”

Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmeyle ilgili Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Bugün Suriye, Rusya, İran ve Türkiye savunma bakanlarının dörtlü toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun yanı sıra M4 yolu olarak bilinen uluslararası karayolu üzerindeki anlaşmanın uygulanması görüşüldü” denildi.

RUSYA: TOPLANTILAR DEVAM ETMELİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise, görüşmede Suriye'de güvenliğin pekiştirilmesi ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanındaki adımların istişare edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Görüşmeler sonucunda taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin anavatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini teyit etti" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de istikrarın artırılması için bu formattaki görüşmelerin sürmesi gerektiğinin dile getirildiğini kaydetti.