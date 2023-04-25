Kılıçdaroğlu: Biz değiştik; birinci turda bu işi bitirmek zorundayız

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Eskişehir'de vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi barıştıracağız. Kucaklaşacağız. Hep beraber kucaklaşacağız. Herkesin aşının, işinin olduğu, herkesin işine huzurla gittiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunları söylediğim zaman parayı nereden bulacaksın diyorlar. Sen, beşli çetelere bulurken para var, vatandaşa gelince para yok. Onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim” dedi.

"OTORİTER BİR REJİMİ DEMOKRATİK YOLLARLA DEĞİŞTİRİN"

“Gençler, rakamı çıkardım” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“44 bin 648 genç Eskişehir’de ilk kez sandığa gidecek. Dersimize iyi çalışıyoruz değil mi? 44 bin 648 gence sesleniyorum. Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirin. Cumhurbaşkanlığımızda göreceksiniz en rahatlıkla beni eleştireceksiniz. Gerçek anlamda bir demokrasi olacak. Göreceksiniz. Bakın demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Biz birinci turda birinci seferde bitirmek zorundayız. Yani beraber. Onun için güzel bir sloganımız var. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve Türkiye’de yeni bir tarih yazacağız. Buna inanmanızı isterim

“ÇİFTÇİYE KIRMIZI MAZOT VERECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, “Artık Mısır’daki sağır sultan da bunu duymuştur” diyerek, şunları vurguladı:

“Demokrasi etrafında hepimizin kazanması lazım. Çünkü büyük sıkıntıları hep beraber çekiyoruz. Bu sıkıntılardan hepimizin kurtulması lazım. Bakın Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks olmaya başladı. Bu ülkede saman sorunu var mıydı? Saman dış ülkelerden geliyor. Eti, arpayı, yulafı dışarıdan getiriyorsun. Bizim çiftçi nasıl gelişecek? Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet etmez. Biz kendimiz üretmeliyiz. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV’siz KDV’siz vereceğiz. Her şeyin dışarıdan gelmesi, toplumun fakirleşmesi demektir. Hepimiz fakirleştik.”

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, “Gençlere sözüm var. Türkiye’de bütün coğrafyalarda yurt sorununu çözeceğiz. Anneler babalar çocuklarını üniversiteye güven içinde göndereceksiniz. Beşli çetelere hizmet edenleri alıp, halka hizmet edenleri oraya getirmeliyiz” diye konuştu.

“IRKÇILIK YAPMADAN KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ”

Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Suriyeli kardeşlerimiz. Onların kendi evlerine dönmelerini istiyor musunuz? Ben AKP ve MHP’ye oy veren vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sınırlar neden korunmuyor. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var. Neden çaba harcamadınız. Al sığınmacıların hepsini Saray’a yerleştir kardeşim. Hatay’ın nüfusu değişecek. Bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde, ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Yollarını, okullarını, kreşlerinin hepsini AB fonlarıyla yapacağız.”

“DEĞİŞTİK”

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Buna tepki gösteren Kılıçdaroğlu, eskiden bu tavrın ‘kendilerinden görünenler’ tarafından yapıldığını ifade ederek, “‘Makarnacı, kömürcü’ diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık” dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik.”