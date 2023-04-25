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Malatya'da hasarlı 6 katlı bina çöktü

Malatya'da, Maraş depremlerinde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü. Binada çalışma yaptıkları sırada çatırdamaları duyup kendilerini dışarı atan MASKİ çalışanları son anda kurtuldu.
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kürdistan Malatya Bina

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi'ndeki 6 katlı Özbay Apartmanı çöktü.

Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, 6 katlı binanın enkazında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polisler, enkazın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, çöken binadan bazı parçalar, yan binaya da zarar verdi. Kapısının sıkışması sonucu binada mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Büyük korku yaşayan 4 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Vali Hulusi Şahin bölgede inceleme yaptıktan sonra "Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri çalışma yaparken binadan ses geldiğini hissediyorlar ve çıkıyorlar, sonra bina çöküyor" dedi. (Kaynak: Ajanslar)

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