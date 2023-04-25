Sudan’daki Kürtler Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yardım istiyor

ERBİL (K24)

Sudan’da yaşayan Kürtler, ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı'na (BCF) yardım çağrısında bulundu.

Sudan’da yaşayan Rojavalı 200’ü aşkın aile yaşanan çatışmaların ardından mahsur kalırken, söz konusu ailelerin Kobani, Afrin, Serêkaniyê ve Girê Sipî halkı oldukları belirtildi.

K24’e konuşan Sudan’da yaşayan Rojavalı İbrahim isimli Kürt, 10 yılı aşkın süredir Sudan’da yaşayan söz konusu ailelerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yardım talebinde bulunduklarını söyledi.

Ülkedeki durumun her geçen gün kötüye gittiğini ve hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyen Kürtler, acil durumlarda her zaman Kürtlerin yanında yer alan Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Barzani Yardım Vakfı ve Erbil Valiliği’nin kendilerine de yardım etmesi çağrısında bulundu.

15 Nisan’da Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında başkent Hartum ve ülkenin diğer bölgelerinde çatışmalar meydana gelmişti.

Çatışmalar devam ederken, ölü sayısı da her geçen gün yükseliyor.