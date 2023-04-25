İsveç, bazı Rus diplomatları sınır dışı edecek

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SVT televizyonuna konuya ilişkin açıklamada bulunan Billström, İsveç makamlarının beş Rus diplomatı, ‘diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetler’ nedeniyle ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını belirtti.

Billström, “Sınır dışı edilen Rus diplomatların ülkemizdeki faaliyetleri, diplomatik statüleri ile bağdaşmıyordu” açıklamasında bulundu.

Rusya’nın İsveç Büyükelçisi Viktor Tatarintsev ise İsveç makamlarının kararına ilişkin yorum yapmayı reddetti.

SVT televizyonu, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının İsveç medyasında ‘İsveç ve diğer İskandinav ülkelerindeki Rus istihbaratçıları’ ile ilgili gazetecilik soruşturmasının yayınlanmasının ardından verildiğini belirtiyor.

Rus medyasının diplomatik bir kaynağa atıfla aktardığı üzere Moskova, Stockholm'ün eylemlerine ‘kesinlikle yanıt verecek’.