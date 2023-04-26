İran’da başörtüsü takmayanlara hizmet veren işletmeler mühürlendi

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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, başkent Tahran'da faaliyette bulunan birçok işletme ile bir alışveriş merkezi başı açık müşterilere hizmet verdiği gerekçesiyle kapatıldı.

Haberde, söz konusu işletmelerin “başörtüsü ve iffet kurallarını ihlal etmesi nedeniyle uyarıları dikkate almayıp fiili devam ettirdiği için mühürlendiği” aktarıldı.

Çoğunluğu kafe ve restoranlardan oluşan ve kapatılan işletmeler arasında 3 eczane de yer aldı.

Şehrin batısında yer alan, onlarca işletmenin bulunduğu ve yüzlerce kişinin çalıştığı bir alışveriş merkezinin tamamen mühürlenmesi ise dikkati çekti.

Mühürlenen kafe ve restoranların çoğunun ünlü isimlere ait olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, söz konusu kişilerin Jina (Mahsa) Emini'nin gözaltındayken katledilmesi üzerine başlayan gösterilere destek verdiği ve işletmelerinin de bu yüzden kapatıldığı iddia edildi.

Jina Emini gösterileri sona ermesine rağmen İran’ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini sürdürüyor.