Politika

İran’da başörtüsü takmayanlara hizmet veren işletmeler mühürlendi

İran’ın başkenti Tahran’da başı açık kişilere hizmet verdiği için daha önce uyarıldığı ancak bunları dikkate almayarak hizmet vermeye devam ettiği ileri sürülen birçok işletme mühürlendi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran
İran
İran İran işletmeler mühür başörtüsü

HABER MERKEZİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, başkent Tahran'da faaliyette bulunan birçok işletme ile bir alışveriş merkezi başı açık müşterilere hizmet verdiği gerekçesiyle kapatıldı.

Haberde, söz konusu işletmelerin “başörtüsü ve iffet kurallarını ihlal etmesi nedeniyle uyarıları dikkate almayıp fiili devam ettirdiği için mühürlendiği” aktarıldı.

Çoğunluğu kafe ve restoranlardan oluşan ve kapatılan işletmeler arasında 3 eczane de yer aldı.

Şehrin batısında yer alan, onlarca işletmenin bulunduğu ve yüzlerce kişinin çalıştığı bir alışveriş merkezinin tamamen mühürlenmesi ise dikkati çekti.

Mühürlenen kafe ve restoranların çoğunun ünlü isimlere ait olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, söz konusu kişilerin Jina (Mahsa) Emini'nin gözaltındayken katledilmesi üzerine başlayan gösterilere destek verdiği ve işletmelerinin de bu yüzden kapatıldığı iddia edildi.

Jina Emini gösterileri sona ermesine rağmen İran’ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini sürdürüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv