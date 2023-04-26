Politika

Libya açıklarında 3 günde 47 göçmenin cesedi bulundu

Libya sahil güvenlik güçlerinin, tekneleri ülke kıyılarında batan 11 göçmenin cesedini çıkardığı ve son üç gün içinde çıkarılan toplam ceset sayısının 47'ye ulaştığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
göçmenler
göçmenler
dünya Libya Göçmenler ölüm

HABER MERKEZİ

Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinden Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkent Trablus'un 65 kilometre doğusunda yer alan Garabulli'de bir tekneyi kurtarma ihbarı aldıklarını söyledi.

Ali, ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerin Suriye, Pakistan, Bangladeş ve Afrika uyruklu insanları taşıyan teknede bulunan yaklaşık 61 göçmeni kurtarmayı başardıklarını ifade etti.

Sahil güvenlik yetkilisi Ali, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin ise cesedinin çıkarıldığını aktardı.

Öte yandan, Libya Kızılayı Subrata şubesinden yapılan yazılı açıklamalarda, 3 gün içinde 3 operasyonda teknelerin şehir kıyılarında batması sonucu hayatını kaybeden 36 göçmen cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

Böylelikle son 3 gün içerisinde çıkarılan toplam ceset sayısının 47'ye çıktığı kaydedildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv