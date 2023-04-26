Uluslararası Koalisyon Genel Komutanı: Peşmerge’ye desteğimiz devam edecek

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Suriye ve Irak’taki Uluslararası Koalisyon güçlerinin genel Komutanı General Matthew McFarlane ve Ortadoğu'dan Sorumlu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, DAİŞ’le mücadele ve Süleymaniye Havalimanı’na saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“DAİŞ tümden yok edilene kadar Irak ve Suriye’de kalacağız” diyen General Matthew McFarlane, “Peşmerge Güçleri’ni desteklemeye devam edeceğiz. Reform süreci ve Peşmerge Bakanlığına bağlı 1 ve 2. bölüklerin işe başlaması Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bölgenin güvenlik ve huzurunu korumaya bağlı olduğunu ispat ediyor” ifadelerini kullandı.

Geçen yola göre DAİŞ saldırılarının Irak’ta yüzde 68, Suriye’de ise yüzde 55 azaldığı bilgisini paylaşan Matthew McFarlane, buna rağmen örgütün bir tehdit olmayı sürdürdüğünü ve radikal düşünceyle mücadelenin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

DAİŞ’le mücadelede Uluslararası Koalisyon ve ortaklarının iyi bir gelişme kaydettiğini ifade eden Uluslararası Koalisyon Genel Komutanı, Rojava’daki Hol Kampı’nda bulunan yabancı örgüt mensuplarının mücadeleyi sekteye uğrattığı görüşünü paylaştı.

Öte yandan Ortadoğu'dan Sorumlu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, Süleymaniye Havalimanı’na saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Saldırıya uğrayan otomobilin içinde ABD askerlerinin olduğunu belirten Dana Stroul, ülkesinin personeli ve ortaklarını tehlikeye düşürecek girişimlere şiddetle karşı olduklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in mart ayındaki Kürdistan Bölgesi ziyaretine değinen Stroul, ABD’nin bölgeye yönelik tehditlere karşı durma politikasında bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Rojava’daki kamplarda 10 bin DAİŞ mensubu ve 50 bin kadın ile çocuğun kaldığını belirten Stroul, bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi için çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.