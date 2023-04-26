Dolar ve altında son durum ne?

HABER MERKEZİ

Serbest piyasada 19,4240 liradan alınan dolar 19,4260 liradan satılıyor. 21,3420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3440 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 19,4280 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3740 lira olmuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın bin 246 lira, çeyrek altın 2 bin 19 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 54 liradan el değiştiriyor.

BORSADA GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.891 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 81.24 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.24 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN'DE SON DURUM

Bitcoin bugün 28.395 dolar seviyesinde.