Dün canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan bugünkü programlarını iptal etti

HABER MERKEZİ

Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayını sırasında dün akşam rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programını iptal etti.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın katıldığı, Kanal 7 ve Ülke TV’nin ortak canlı yayının saat 22.00’de başlayacağı açıklanmıştı, Ancak yayın 23.30’da başladı.

Birden kesilen yayın, yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra "Cumhurbaşkanı Seçim Özel" adlı program bitirildi.

23.40 sıralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Erdoğan'a "seçimi kazanırsa yeni kabinede mevcut bakanlardan kimsenin olup olmayacağını" ve "kampanya paketlerindeki somut taahhütlerini" sordu.

Erdoğan'dan yanıt gelmezken, kamera Hasan Öztürk üzerinde sabitlendi. Öztürk reklama gidilmesini isterken, ekrana "Eyvah eyvah" sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

Kamera önünde yaklaşık 15 saniye süren sessizlik sırasında Hasan Öztürk, bir ara hızla yerinden kalkmak istedi ancak tekrar koltuğuna oturdu.

Program, verilen aradan yaklaşık 20 dakika sonra, 00.07 sıralarında tekrar başladı.

Yorgun olduğu gözlenen Erdoğan rahatsızlanmasıyla ilgili olarak, “Dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı, midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki 'Artık söz verdik, gideceğiz'. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi.

Program erken bitirildi.