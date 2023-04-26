Alman ve İngiliz jetlerinden Rus uçaklarına engelleme

HABER MERKEZİ

Almanya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Alman ve İngiliz Eurofighter tipi uçaklar, 3 askeri uçağı teşhis etmek için alarma geçirildi.

Bunların iki SU-27 Flanker ve bir IL-20 tipi Rus uçağı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu uçakların uluslararası hava sahasında bir kez daha sinyal vermeden uçtukları ve söz konusu uçakların engellendiği bilgisi verildi.

17 Nisan’da Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi üzerinde uçan iki Rus savaş uçağı ve bir casus uçağı, İngiliz ve Alman jetleri tarafından engellenmişti.

NATO sınırının doğu kanadını korumak için birlikte çalışan iki ülkenin uçakları, 15 Mart'ta da Estonya hava sahasına yaklaşan 2 Rus uçağını engellemişti.