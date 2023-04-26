Politika

İran Uzmanlar Meclisi üyesi silahlı saldırıda öldü

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi ve Zahidan kentinin eski Cuma İmamı Abbas Ali Süleymani silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
İran İran Abbas Ali Süleymani silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

İran resmi haber ajansı IRNA'göre, Mazenderan eyaleti Vali Yardımcısı Ruhullah Solgi, Uzmanlar Meclisi üyesi Süleymani'nin bu sabah Mazenderan eyaletinin Babulser şehrinde silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Süleymani'nin yaşamını yitirdiğini aktaran Solgi, saldırganın yakalandığını kaydetti.

İranlı yetkili, olayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Abbas Ali Süleymani daha önce İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in Sistan-Beluçistan eyaleti temsilcisi ve Zahidan Cuma İmamı görevlerinde bulunmuştu.

İran Anayasası'na göre, İran’ın dini liderini seçen, denetleyebilen ve azledebilen bir heyet olan Uzmanlar Meclisi, sekiz yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv