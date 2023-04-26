Politika

AK Partili Turan: HÜDA PAR Cumhur İttifakı’na dahil değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı’na dahil olmadığını söyledi.
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Bülent Turan (Foto: AA)
Bülent Turan (Foto: AA)
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HABER MERKEZİ

NTV’de konuşan Bülent Turan, HÜDA PAR’la ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

“HÜDA PAR ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.”

HÜDA PAR’lı isimler, seçime AK Parti listelerinden girecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti’nin İstanbul lisesinden seçime giriyor.

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