Akşener: Kayseri'de PKK’lıyım Diyarbakır'da faili meçhulcuyum

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İYİ Parti lideri Akşener, Kayseri'deki mitingde konuştu.

"Biz İYİ Parti olarak çok önemli bir iddia ortaya koyduk" diyen Akşener, "Birinci parti çıkacağız ve ben Başbakan olacağım. Çünkü bugün burayı şereflendiren, bugün bu meydanları doldurur hale getirebilmek için 2017’den beri çektiğimiz çileleri ödediğimiz bedelleri verdiğimiz mücadelemizin şerefi işte bu meydanlar sonucudur. Ve Burayı şereflendiren her bir kardeşimin karşısında en derin saygılarımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener, "2002’den beri Türkiye’yi yöneten bir iktidar var. Hayırlı yaptıkları her şey için teşekkür ederiz. Ama güç insanı bozuyor. Mutlak güç iki kere bozuyor. Şimdi bakın seçime gidiyoruz bayram gibi olması lazım. Bu meydanlarda her siyasi parti gelip seçmenine konuşmalı ve konuşmanın tamamı projeler üzerinden olmalıdır. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Bey çıkıyor bizleri gömmekten bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız?" dedi.

Ayrıca Akşener, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın yerel seçimler öncesi TRT ekranına çıkarılması üzerinden Erdoğan'ı eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nasıl bir dildir. Bakınız 31 Mart’a giderken bir taraftan bizi PKK’lılıkla suçladılar. Bir taraftan da bebek katili Öcalan’ın kardeşini TRT’de konuşturdular. 3 yıl boyunca ben esnaf esnaf gezdim Kayseri de dahil. Ne öğrendik. Seçmen velinimettir seçmenin derdinin dinlersin çözüm önerirsin seçim geldiğinde seçmen seni tartar oy verir selam verirsin vermez amenna dersin bir dahaki sefere gönlünü kazanayım dersin. Türkiye’de çok uzun zamandır bu yapılmıyor. Çağlar ile Sami’nin derdini çözmek, onu konuşmak yerine 'Meral Akşener PKK’lı' diyorlar.. Allah Allah… Kayseri'de PKK’lıyım Diyarbakır'da faili meçhulcuyum. Ben hangisiyim karar verin artık."