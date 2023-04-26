Politika

Yöneylem anketi: İşte partilerin oy oranlarında son durum

Yapılan son ankete göre, DEVA Partisi son ankette listede yer bulamazken, Memleket Partisi ve Yeniden Refah'ın oyları ise bir ayda eridi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Yöneylem Anket Seçim

HABER MERKEZİ

Yöneylem Araştırma, 18 Mart'tan 16 Nisan'a uzanan bir aylık zaman dilimi içinde üç farklı yöntemle gerçekleştirdiği dört araştırmanın milletvekilliği anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anket şirketi araştırmalarını 3 farklı yöntemle gerçekleştirdi.
Anketin sonuçları şöyle:

AK PARTİ

18-20 Mart: Yüzde 35,1
27-29 Mart: Yüzde 35
1-7 Nisan: Yüzde 34,7
14-16 Nisan: Yüzde 35,8

CHP

18-20 Mart: Yüzde 28,1
27-29 Mart: Yüzde 27,6
1-7 Nisan: Yüzde 28,2
14-16 Nisan: Yüzde 30,4

HDP/YEŞİL SOL PARTİ

18-20 Mart: Yüzde 9,7
27-29 Mart: Yüzde 9,3
1-7 Nisan: Yüzde 10,1
14-16 Nisan: Yüzde 10,3

MHP

18-20 Mart: Yüzde 6,9
27-29 Mart: Yüzde 6,3
1-7 Nisan: Yüzde 6,8
14-16 Nisan: Yüzde 7,4

İYİ PARTİ

18-20 Mart: Yüzde 9,3
27-29 Mart: Yüzde 9,5
1-7 Nisan: Yüzde 9,2
14-16 Nisan: Yüzde 9,2

MEMLEKET PARTİSİ

18-20 Mart: Yüzde 3,6
27-29 Mart: Yüzde 4,5
1-7 Nisan: Yüzde 5,2
14-16 Nisan: Yüzde 2,6

YENİDEN REFAH PARTİSİ

18-20 Mart: Yüzde 1,6
27-29 Mart: Yüzde 1,1
1-7 Nisan: Yüzde 1
14-16 Nisan: Yüzde 0,5

DEVA PARTİSİ

18-20 Mart: Yüzde 0,4
27-29 Mart: Yüzde 0,9
1-7 Nisan: Yüzde 0,1
14-16 Nisan: Yüzde ---

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

18-20 Mart: Yüzde 3,2
27-29 Mart: Yüzde 3,3
1-7 Nisan: Yüzde 2,5
14-16 Nisan: 2,2

DİĞER

18-20 Mart: Yüzde 2
27-29 Mart: Yüzde 2,5
1-7 Nisan: Yüzde 2,2
14-16 Nisan: 1,6

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv