Yöneylem anketi: İşte partilerin oy oranlarında son durum
HABER MERKEZİ
Yöneylem Araştırma, 18 Mart'tan 16 Nisan'a uzanan bir aylık zaman dilimi içinde üç farklı yöntemle gerçekleştirdiği dört araştırmanın milletvekilliği anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Anket şirketi araştırmalarını 3 farklı yöntemle gerçekleştirdi.
Anketin sonuçları şöyle:
AK PARTİ
18-20 Mart: Yüzde 35,1
27-29 Mart: Yüzde 35
1-7 Nisan: Yüzde 34,7
14-16 Nisan: Yüzde 35,8
CHP
18-20 Mart: Yüzde 28,1
27-29 Mart: Yüzde 27,6
1-7 Nisan: Yüzde 28,2
14-16 Nisan: Yüzde 30,4
HDP/YEŞİL SOL PARTİ
18-20 Mart: Yüzde 9,7
27-29 Mart: Yüzde 9,3
1-7 Nisan: Yüzde 10,1
14-16 Nisan: Yüzde 10,3
MHP
18-20 Mart: Yüzde 6,9
27-29 Mart: Yüzde 6,3
1-7 Nisan: Yüzde 6,8
14-16 Nisan: Yüzde 7,4
İYİ PARTİ
18-20 Mart: Yüzde 9,3
27-29 Mart: Yüzde 9,5
1-7 Nisan: Yüzde 9,2
14-16 Nisan: Yüzde 9,2
MEMLEKET PARTİSİ
18-20 Mart: Yüzde 3,6
27-29 Mart: Yüzde 4,5
1-7 Nisan: Yüzde 5,2
14-16 Nisan: Yüzde 2,6
YENİDEN REFAH PARTİSİ
18-20 Mart: Yüzde 1,6
27-29 Mart: Yüzde 1,1
1-7 Nisan: Yüzde 1
14-16 Nisan: Yüzde 0,5
DEVA PARTİSİ
18-20 Mart: Yüzde 0,4
27-29 Mart: Yüzde 0,9
1-7 Nisan: Yüzde 0,1
14-16 Nisan: Yüzde ---
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
18-20 Mart: Yüzde 3,2
27-29 Mart: Yüzde 3,3
1-7 Nisan: Yüzde 2,5
14-16 Nisan: 2,2
DİĞER
18-20 Mart: Yüzde 2
27-29 Mart: Yüzde 2,5
1-7 Nisan: Yüzde 2,2
14-16 Nisan: 1,6