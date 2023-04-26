Politika

Erdoğan’dan Kürdistan Bölgesi Acil Durum Ekibi Başkanı’na plaket

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Bölgesi Acil Durum Ekibi Başkanı Tahsin Şero Ahmed'e onur plaketini takdim etti.
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türkiye Kürdistan Bölgesi arama kurtarma ekibi Recep Tayyip Erdoğan Plaket

ANKARA (K24)

6 Şubat'ta Maraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 ölümdeki depremlerin ardından Kürdistan Bölgesi ekipleri yardım için bölgeye gelen ilk arama-kurtarma timlerindendi.  

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen törenlerde, ulusal ve uluslararası arama-kurtarma ekiplerine “Devlet Yüksek Fedakarlık Plaketi” takdim etti.

Tören resmi olarak davet edilen Kürdistan Bölgesi Acil Durum Ekibi Başkanı Tahsin Şero Ahmed'e, Kürdistan Bölgesi acil durum arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin başkanı olarak plaket takdim edildi. 

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin talimatıyla çok sayıda Kürdistan Bölgesi arama-kurtarma timi ile sağlık ekipleri deprem bölgesine gönderilmişti. 

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