Erdoğan’dan Kürdistan Bölgesi Acil Durum Ekibi Başkanı’na plaket

ANKARA (K24)

6 Şubat'ta Maraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 ölümdeki depremlerin ardından Kürdistan Bölgesi ekipleri yardım için bölgeye gelen ilk arama-kurtarma timlerindendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen törenlerde, ulusal ve uluslararası arama-kurtarma ekiplerine “Devlet Yüksek Fedakarlık Plaketi” takdim etti.

Tören resmi olarak davet edilen Kürdistan Bölgesi Acil Durum Ekibi Başkanı Tahsin Şero Ahmed'e, Kürdistan Bölgesi acil durum arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin başkanı olarak plaket takdim edildi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin talimatıyla çok sayıda Kürdistan Bölgesi arama-kurtarma timi ile sağlık ekipleri deprem bölgesine gönderilmişti.