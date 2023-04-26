Ekonomi

Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu, WAIPA üyesi oluyor

Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu, uluslararası en büyük yatırım kuruluşu olan Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (WAIPA) üye oluyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan WAIPA Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu Muhammed Şukri

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu, uluslararası en büyük yatırım kuruluşu olan Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (WAIPA) üye oluyor.

WAIPA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu’nu resmi olarak üyeliğe davet etti.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ni destekleme arzusunu vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu Başkanı Muhammed Şukri ise, WAIPA aracılığıyla, yeteneklerini geliştirmek ve uluslararası yatırımcıların dikkatini Kürdistan Bölgesi'ne çekmek için dünyadaki yatırım kurumları ve yatırımcılarla iyi ilişkiler kurmak istediklerini bildirdi.

Invest Kurdistan'ın WAIPA ile küresel yatırımcı ağına bağlanmayı hedeflediklerini kaydederek, uluslararası toplumla kurduğumuz temas ve ilişkilerle Kürdistan Bölgesi'ni yabancı yatırımcılar için elverişli bir yer haline getirmenin temel hedefleri olduğunu belirtti.

1995 yılında Cenevre’de kurulan WAIPA, 130 üyesi olan bir kurum olarak biliniyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv