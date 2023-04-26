Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu, WAIPA üyesi oluyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu, uluslararası en büyük yatırım kuruluşu olan Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (WAIPA) üye oluyor.

WAIPA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu’nu resmi olarak üyeliğe davet etti.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ni destekleme arzusunu vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Kurulu Başkanı Muhammed Şukri ise, WAIPA aracılığıyla, yeteneklerini geliştirmek ve uluslararası yatırımcıların dikkatini Kürdistan Bölgesi'ne çekmek için dünyadaki yatırım kurumları ve yatırımcılarla iyi ilişkiler kurmak istediklerini bildirdi.

Invest Kurdistan'ın WAIPA ile küresel yatırımcı ağına bağlanmayı hedeflediklerini kaydederek, uluslararası toplumla kurduğumuz temas ve ilişkilerle Kürdistan Bölgesi'ni yabancı yatırımcılar için elverişli bir yer haline getirmenin temel hedefleri olduğunu belirtti.

1995 yılında Cenevre’de kurulan WAIPA, 130 üyesi olan bir kurum olarak biliniyor.