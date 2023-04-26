Politika

Başkan Barzani-HÜDA PAR görüşmesi: Sorunların barışçıl yoldan çözümü ele alındı

Başkent Erbil’deki görüşmede, siyasi gelişmelerin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.
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kürdistan HÜDA PAR Mesud Barzani Zekeriya Yapıcıoğlu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkent Erbil’deki görüşmede, siyasi gelişmelerin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.

Sorunların barışçıl bir şekilde çözümünün önemine vurgu yapılan görüşmede, diyalog ve bölge halklarının karşılıklı olarak birbirini anlamasının önemine değinildi.

Görüşmede, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile HÜDA PAR arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin altı çizildi.

 

 

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