WHO'dan Sudan uyarısı: Ölü sayısı hızla artabilir

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,"Çatışmanın neden olduğu ölüm ve yaralanmaların yanı sıra, WHO, salgınlar, gıda ve suya erişim eksikliği ile aşılama da dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle çok daha fazla ölüm yaşanmasını bekliyor" dedi.

WHO, Sudan'daki çatışmalarda 15 Nisan'dan bu yana 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 71 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'ın başkentinde sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 16'sının faaliyette olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "WHO, şu ana kadar kaybedilen hayatların dörtte birinin müdahale şansı olması durumunda kurtarılabileceğini tahmin ediyor. Ancak sağlık görevlileri, hemşireler ve doktorlar yaralı sivillere ulaşamıyor ve siviller de hizmetlere erişemiyor" ifadelerine açıklamasında yer verdi.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.