Kılıçdaroğlu: YSK ve AA'ya güvenmiyoruz

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Liderler Özel’ programına katıldı.

"Ne yapsa haklıdır diye yanlışlar da alkışlandı" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonominin buraya gelmesi de o alkışlar sayesinde oldu. Oysa bir politikacının en çok tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım. Parti ayrı devlet ayrıdır. Parti ile devleti ayırmayan toplum haline geldik. Siyasi partiler geçicidir. Devleti yönetirler, devlet bakidir. Devletleşen, tüm organlarını kendisine tabi kılan, yanlışları görmeyen, temel kolonlarını sarsan bazılarını yıkan, yasama, medya gibi anlayış çıktı ortaya. Bu kolonları yeniden sağlamlaştıracağız."

"YSK TOPLUMA GÜVEN VERMEZ"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Tam bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. YSK’ya güvenmiyoruz. Aynı zarfın içine konulan dört pusulanın üçü doğru biri yanlış diyen YSK topluma güven vermez. Kaç sandık var, YSK’dan veriler geldi, hangi sandıkta görevlimiz olacak. Gönüllü ekibimiz her sandık görevlisini aradı. Ayrıca eğitime alındılar. Anadolu Ajansı’na da güvenmiyoruz" dedi.

"LONDRA'DA FONLARLA GÖRÜŞTÜM"

Kılıçdaroğlu, "Beş yıl içinde 300 milyar dolar temiz para gelecek" diyerek, şunları vurguladı:

"Kirli parayı bunlar getirdiler, kaç sefer, 11 kez kanun çıkardılar. Parayı getiren adam hakkında kirliyse soruşturma açılamayacak dediler. Uyuşturucu parası geldi ardından baronlar geldi. Türkiye’de hesaplaşmaya başladılar, birbirlerini öldürdüler. Londra’da fonlarla görüştüm. Adalet, hukuk olursa, hakkımızı alabilirsek Türkiye’de yatırım yaparız dediler. Yatırım alanlarını da belirledik. Anadolu’nun içi boşaldı biz yeniden hareketlendireceğiz. Anadolu gelişecek, istihdam yaratacak. Beş yıl içinde projemiz yürürlüğe girecek, İstanbul’un nüfusu iki buçuk milyon azalacak."

"537 milyar doları kimlere ve nasıl ödediniz? Adalet, hukuk olmadığı için gelemiyorlar. Müthiş bir rüşvet çarkı var, nasıl yatırım yapacaksınız?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Rüşvetsiz şu an iş yapılmıyor. Ben 300 milyar dedim ama çok daha büyük rakamlar gelecek, yeter ki dürüst ve adaletli bir yönetim olsun" şeklinde konuştu.