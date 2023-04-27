Sudan’daki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, çatışmalarda 4 bin 193 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yalnızca Hartum eyaletinde bu sürede 169 kişinin öldüğü, 2 bin 403 kişinin yaralandığı, çatışmanın taraflarıyla hastane ve sağlık merkezlerinden uzak durmaları konusunda görüşme sağlandığı aktarıldı.

Bazı hastanelerin kapatıldıktan sonra hizmete geri döndüğü, ilaç tedariki ve hastalık kontrolü noktasında Dünya Sağlık Örgütü ve ülkede faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla koordinasyon içerisinde olunduğu kaydedildi.

HASTANELERİN YÜZDE 72’Sİ HIZMET VERMİYOR

Sudan Doktorlar Sendikası ise çatışma hattına yakın bölgelerdeki hastanelerin yüzde 72’sinin çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

Sendikanın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Başkent ve eyaletlerdeki 82 hastaneden 59'u hizmet dışı kaldı” denildi.

Sendika, 14 hastanenin bombalandığını, 19 hastanenin ise zorla boşaltıldığını bildirdi.

ÇATIŞMALARDAN KAÇAN 16 BİN KİŞİ GÜNEY SUDAN'A ULAŞTI

Güney Sudan İnsani İşler Bakanı Albino Akol Atak, yaptığı açıklamada, komşu ülke Sudan'dan ülkesine sığınan kişilerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Atak, nisan ayının ortasından itibaren çoğunluğu Güney Sudanlı olmak üzere 16 bin kişinin Güney Sudan'a giriş yaptığını belirtti.

İki ülke sınırında 12 sınır geçiş noktası üzerinden girişlerin sağlandığını kaydeden Atak, Güney Sudan'a sığınanlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğunu söyledi.

Atak, komşu ülke Sudan'daki çatışmalar nedeniyle en az 40 bin kişinin Güney Sudan'a geçeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

50'DEN FAZLA ÜLKE SUDAN'DAN VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETTİ

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında duyurulan ateşkese rağmen yer yer çatışmalar devam ederken birçok ülke, diplomatik misyonlarının ve vatandaşlarının ülkeden tahliyesine hız verdi.

Aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 72 kişinin de yaralandığını duyurdu.

