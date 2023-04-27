İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği iddiaları doğru değil

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, "Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti’nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapıldığını söyledi.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız… Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz" dedi.

Erdoğan'ın bugün "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı ile katılacağı açıklandı, Mersin mitingi ise ertelendi.

Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayını sırasında önceki akşam rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü programını iptal etmişti.