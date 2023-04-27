Hulusi Akar’dan ‘Çözüm süreci’ mesajı: Bize ciddi zaman kaybettirdi

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Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası’nın Nisan ayı meclis toplantısına katılarak iş insanları ile buluştu.

6 Şubat’ta Maraş’ta meydana gelen depremlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) çalışmalara geç başladığı yönündeki tepkilere değinen Akar, “Devlet oraya koştu gitti. TSK gitti, ‘gitmedi’ diyorlar. Böyle bir şey gerçek değil. İşin içindeyiz. Sabah saat 5’te Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Bizim her gece MSB’de, genelkurmayda, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde 500 kişi çalışıyor” dedi.

2013’te başlayan ‘Çözüm süreci’ne de değinen Hulusi Akar, “2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu, onları şımarttı. Sanki bir zafiyetmiş gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asaleti ve nezaketi, onlara verdiği imkanlar ve fırsatlar istismar edildi. Bir daha onu yaşamak istemiyoruz. Çünkü o bize çok ciddi zaman kaybettirdi” şeklinde konuştu.

“Bizim ister Irak’ın kuzeyinde olsun ister Suriye’nin kuzeyinde olsun Moskova’da Suriye savunma bakanına bunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk, bizim tek hedefimiz teröristler” diyen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

“Çünkü biz gerçekten millet ve silahlı kuvvetler olarak, insan olarak, inanç olarak bizim hiçbir ayrım yapmamız söz konusu değil. Ötekileştirme yok. Biz kimsenin dinine, diline, inancına, mezhebine, ırkına, etnik köküne, böyle bir şey yok. Bunu bilinçli olarak böyle araya sokuyorlar. İnsanların kafasını karıştırıyorlar. Bizim yaptığımız mücadeleyi çarpıtıyorlar. TSK Suriye’de Kürtlere şunu yaptı. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuda son derece hassas davranıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda son derece bilinçli. Bizim tek hedefimiz teröristler.”