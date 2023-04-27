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Kürdistan Bölgesi’nde 2 ayrı deprem hissedildi

Kürdistan Bölgesi’nin bazı noktalarında 2 ayrı deprem hissedildi.
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kürdistan Kelar Xaneqin deprem

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nin bazı noktalarında 2 ayrı deprem hissedildi.

K24’e konuşan meteorolog ve sismolog Sirwan Salih, Kelar ve Xaneqin merkezli iki ayrı deprem yaşandığını belirtti.

İlk depremin de Kelar ile Xaneqin arasında meydana geldiğini kaydeden Salih, depremin merkez üssünün Darexurma köyü olduğunu bildirdi.

Salih, depremin 3.8 şiddetinde olup, 11 km derinlikte yaşandığını ifade etti.

Deprem bilimci, ikinci depremin ise, richter ölçeğine göre 2.6 büyüklüğünde olup yerin 9 kilometre derinliğinde ve Kelar ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini bildirdi.

 

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