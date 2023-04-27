ABD’den Moskova’daki dörtlü toplantıya ilişkin açıklama: Tutumumuz net

HABER MERKEZİ

Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da düzenlenen toplantının ardından ABD’den açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından VOA’ya yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararı anımsatıldı ve Washington’un temel çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması yönünde gerçek bir ilerleme sağlanmadan Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceği tekrarlandı.

Söz konusu açıklamada, Moskova’daki dörtlü toplantıdan ABD’nin haberdar olduğu kaydedildi ve Suriye’deki çatışmaya kalıcı bir siyasi çözüm bulunması için müttefikler, ortaklar ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, çatışmanın sona erdirilmesinin, tüm Suriyelilerin “iradesini temsil eden” tek uygulanabilir çözüm olan BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının gerektirdiği hatırlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tutumumuz net; temel çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması yönünde gerçek bir ilerleme sağlanmadan Esad rejimi ile ilişkilerimizi normalleştirmeyeceğiz. Suriye rejimi ile temas halinde olan bölgesel ortaklarımıza, Suriyelilerin insani ve güvenlik durumlarının iyileştirilmesine yönelik inandırıcı adımların her türlü temasta ön planda ve merkezde yer alması gerektiğini vurguladık” ifadelerine yer verildi.

ANKARA’NIN AÇIKLAMASI

Bu arada Türkiye Savunma Bakanlığı, söz konusu toplantıya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etti.”

“M4 KARAYOLUNA İLİŞKİN ANLAŞMA GÖRÜŞÜLDÜ”

Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmeyle ilgili Suriye Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, “Bugün Suriye, Rusya, İran ve Türkiye savunma bakanlarının dörtlü toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun yanı sıra M4 yolu olarak bilinen uluslararası karayolu üzerindeki anlaşmanın uygulanması görüşüldü” denilmişti.

RUSYA: TOPLANTILAR DEVAM ETMELİ

Rusya Savunma Bakanlığı, görüşmede Suriye'de güvenliğin pekiştirilmesi ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanındaki adımların istişare edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "Görüşmeler sonucunda taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin anavatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini teyit etti" denilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de istikrarın artırılması için bu formattaki görüşmelerin sürmesi gerektiğinin dile getirildiğini kaydetmişti.



