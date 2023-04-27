Politika

Sudan’daki çatışmalarda 15 Suriyeli hayatını kaybetti

Suriye’nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bişr eş-Şiar, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmalarda 15 Suriyelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Sudan suriyeli

HABER MERKEZİ

Şarku’l Avsat’ın Sham FM’den aktardığı habere göre, Maslahatgüzar Bişr eş-Şiar konuya ilişkin açıklamasında, Suriyeliler arasında herhangi bir yaralanma bildirilmediğini ve oradaki tüm diplomatik misyonların güvende olduğunu belirtti.

Suriyelilerin tahliyesi için belirli bir program olmadığını belirten eş-Şiar, “Sudan’ı terk etmek isteyen son Suriyeli tahliye edilene kadar ayrılmayacağız, ortalık sakinleşirse çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sudan’da yaklaşık 30 bin Suriyelinin olduğu tahmin ediliyor.

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