Sudan’daki çatışmalarda 15 Suriyeli hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Şarku’l Avsat’ın Sham FM’den aktardığı habere göre, Maslahatgüzar Bişr eş-Şiar konuya ilişkin açıklamasında, Suriyeliler arasında herhangi bir yaralanma bildirilmediğini ve oradaki tüm diplomatik misyonların güvende olduğunu belirtti.

Suriyelilerin tahliyesi için belirli bir program olmadığını belirten eş-Şiar, “Sudan’ı terk etmek isteyen son Suriyeli tahliye edilene kadar ayrılmayacağız, ortalık sakinleşirse çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sudan’da yaklaşık 30 bin Suriyelinin olduğu tahmin ediliyor.