Yaşam

‘Pele’ artık bir sıfat: Kıyaslanamaz, benzersiz

Brezilya'da bir sözlük "Pelé" kelimesini "istisnai, kıyaslanamaz, benzersiz" birini tanımlarken kullanılacak bir sıfat olarak sözlüğe ekledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Pele
Pele
dünya Pele Brezilya

HABER MERKEZİ

Michaelis sözlüğünün Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, sözlükteki bu yeni kelime, ünlü Brezilyalı futbolcunun sporun ötesindeki etkisini onurlandırmak için yürütülen ve 125 binden fazla imzanın toplandığı bir kampanyaya dayanıyor.

Üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan futbolcu, bağırsak kanserine karşı verdiği mücadelenin ardından Aralık ayında 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sözlükte, Pelé kelimesi için şu açıklamaya yer veriliyor:

"Olağanüstü olan ya da kalitesi, değeri ya da üstünlüğü nedeniyle hiçbir şeyle ya da hiç kimseyle kıyaslanamayacak olan, tıpkı Pelé gibi; tüm zamanların en iyi atleti olarak kabul edilen Edson Arantes do Nascimento'nun (1940-2022) lakabı; istisnai, kıyaslanamaz, benzersiz. Örnekler: O basketbolun Pelé'si, o tenisin Pelé'si, o Brezilya tiyatrosunun Pelé'si, o tıbbın Pelé'si."

Pelé Vakfı'nın yanı sıra kariyerinin büyük bölümünde oynadığı Santos Futbol Kulübü ve pek çok Brezilyalı, ülkenin en popüler sözlüklerinden biri tarafından alınan bu kararı kutladı.

Pelé'nin sosyal medya kanalları duyurunun ardından, Pele isminin sözlük sayfalarında "ebedileştiğini" belirterek "Birlikte tarih yazıyoruz ve Futbolun Kralı'nın adını Portekizce dilimize yerleştiriyoruz. Pelé 'EN İYİ' anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Pelé yaklaşık yirmi yılını Brezilya kulübü Santos ve Brezilya milli takımında geçirdi ve futbolun en üretken golcüsü olarak taraftarlarının yanı sıra rakiplerinin de hayranlığını kazandı. (Kaynak: BBC Türkçe)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv