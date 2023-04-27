HRW: Türk sınır güvenliği Suriyelilere orantısız güç kullanıyor

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ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), “Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliye cömertçe ev sahipliği yapması, sınırlarında koruma arayan diğer kişilerin haklarına saygı gösterme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz” açıklamasında bulundu.

HRW, kayıt altına aldığı olaylardan örnekler verdi. Buna göre 11 Mart'ta Türkiye sınırını geçmeye çalışırken yakalanan sekiz kişilik Suriyeli gruba işkence uygulandı. Örgüt bu olayda bir çocuk ve bir erkeğin öldürüldüğünü, diğerlerinin de Suriye'ye geri gönderildiğini öne sürdü.

HRW temsilcilerinden Hugh Williamson, "Sınır kontrolünden sorumlu Türk jandarması ve askerleri, Suriye-Türkiye sınırı boyunca Suriyelilere rutin olarak kötü muamelede bulunuyor ve gelişigüzel ateş ediyor; son yıllarda yüzlerce ölüm ve yaralanma kaydedildi" dedi.

Yaşanan olaylarla ilgili olarak uluslararası hukuka ve insan hakları yükümlülüklerine uygun bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydeden HRW, Ankara’yı da sınır güvenliği politikasını gözden geçirmeye çağırdı. (Kaynak: DW)