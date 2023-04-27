Süleymaniye’de mayın patlaması: Bir vatandaş bacağını kaybetti

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Mayın Çalışmaları Müdürlüğü’nün açıklamasına göre bugün Mawet ilçesine bağlı Gelale köyündeki mayın tarlasında bir anti personel mayının infilak etmesi sonucu 65 yaşındaki Said Mahmud Şerif isimli vatandaş bir bacağını kaybetti.

Yaralı vatandaşın Süleymaniye’deki Şar Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

736 bin 195 metrekarelik alanı Mayın Çalışmaları Genel Kurumu, 962 bin 157 metrekarelik alanı ise diğer kuruluşlar tarafından olmak üzere şimdiye kadar toplamda 1 milyon 698 bin 352 metrekarelik alan mayınlardan temizlendi.

Mayın Çalışmaları Genel Kurumu’nun verilerine göre 9. hükümet kabinesi döneminde mayın temizleme çalışmalarına daha fazla önem veriliyor. Bu sayede binlerce metrekarelik alan mayın ve patlayıcılardan temizlendi.

2022’DE 24 KİŞİ MAYIN PATLAMALARI SONUCU YARALANDI

Kurumun verilerine göre 2022 yılında Erbil’de 7, Süleymaniye’de 7, Duhok’ta 4 ve Germiyan’da 6 olmak üzere Kürdistan Bölgesi’nde toplamda 24 kişi mayın patlamaları sonucu yaralandı.

2022 yılında mayın patlamaları sonucu yaşamını yitirenlerin vilayet ve idarelere göre dağılımı ise şöyle: Erbil 1, Süleymaniye 3, Duhok 1, Germiyan 2.