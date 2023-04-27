HÜDA PAR’dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

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HÜDA PAR, 19 Nisan’daki Sinop mitinginde yaptığı "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" sözlerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş suç duyurusuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır” diyen Yavaş, “15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.