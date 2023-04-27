Politika

Mısır Sudan'da çatışmalardan kaçan 16 bin kişiye sınırlarını açtı

Mısır yönetimi, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana Sudanlı ve yabancı uyruklu yaklaşık 16 bin kişinin ülkeye giriş yaptığını duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, çatışmalardan kaçan Sudanlı ve yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girmeye devam ettiğini ve geçişlerde gerekli kolaylıkların gösterildiğini belirtti.

Ebu Zeyd, çatışmaların başlamasından bu yana 14 bini Sudanlı, 2 bini de yabancı uyruklu (50 farklı ülkeden) yaklaşık 16 bin kişinin Sudan'dan Mısır'a giriş yaptığını ifade etti.

Mısır tarafı 24 Nisan'da, Sudan'da yaşanan kriz nedeniyle pasaportları bulunan Sudanlıların Mısır Büyükelçiliği'yle koordinasyon sağlanması koşuluyla ülkeye girişlerini kolaylaştıracak bazı yasal prosedürlerin hayata geçirildiğini duyurmuştu.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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