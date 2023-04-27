Şengalliler DAİŞ’e yardım eden Arap ailelerin dönüşünü protesto etti

ŞENGAL (K24)

Onlarca Şengalli, 25 Arap ailenin Irak Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda Şengal’e dönüşünü protesto etmek için gösteri düzenledi.

Şengal sınırında düzenlenen gösteride DAİŞ’in saldırıları olduğu dönemde örgütün Şengal’i işgal etmesine yardım eden ailelerin dönüşüne tepki gösterdi.

Söz konusu ailelere dönüş sırasında Irak güvenlik güçlerinin eşlik ederken, Şengalliler Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın kararının geri alınmasını talep etti.

ŞENGAL KATLİAMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.