Politika

Şengalliler DAİŞ’e yardım eden Arap ailelerin dönüşünü protesto etti

Şengalliler, terör örgütü DAİŞ’in saldırılarında örgüte yardım eden 25 Arap ailenin dönüşünü protesto etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Şengalliler Arap aileler dönüş tepki DAİŞ

ŞENGAL (K24)

Onlarca Şengalli, 25 Arap ailenin Irak Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda Şengal’e dönüşünü protesto etmek için gösteri düzenledi.

Şengal sınırında düzenlenen gösteride DAİŞ’in saldırıları olduğu dönemde örgütün Şengal’i işgal etmesine yardım eden ailelerin dönüşüne tepki gösterdi.

Söz konusu ailelere dönüş sırasında Irak güvenlik güçlerinin eşlik ederken, Şengalliler Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın kararının geri alınmasını talep etti.

ŞENGAL KATLİAMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv