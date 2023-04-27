Sudan’da ordu ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını kabul etti

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Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı" ifadesi kullanıldı.

Ateşkesin, mevcut ateşkesin biteceği gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirilen açıklamada, "Silahlı kuvvetler, (çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni kastederek) isyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz" denildi.

25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkes, bu gece yarısı itibarıyla sona erecekti.

SUDAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HIZLI DESTEK KUVVETLERİ İLE MÜZAKEREYE OTURULMAYACAK

Sudan Dışişleri Bakanlığı da, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) kastederek "isyancılar" ile müzakereye oturulmayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsyancılar, vatandaşların ve diplomatların mülklerine tecavüz etmeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

HDK "milisleri"nin ateşkesi ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "HDK'nin vatandaşların can ve mallarına yönelik saldırması ve onları canlı kalkan olarak kullanması, diplomatik karargahlara saldırması ve diplomatları öldürmesi, hastane ve sağlık merkezlerine saldırması ve oraları tahrip etmesi, ülkenin altyapısını yıkması, uluslararası insani hukuk ve normları alenen ihlal ediyor" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ordunun HDK ile müzakerelere girmesi konusunda bazı iddiaların yanlış olduğu vurgulanarak, "isyancıların" teslim olmaktan veya yok olmaktan başka seçenekleri olmadığının altı çizildi.

IGAD ÇÖZÜM GİRİŞİMİ

Doğu Afrika’da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), dün, mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatmak ve silahlı kuvvetlerden ve HDK'den bir temsilcinin müzakere etmek üzere Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gitmesini içeren bir çözüm girişimi başlatmıştı.

Sudan ordusu, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın girişimi teslim aldığını ve onu "prensipte" ilkesel kabul ettiğini duyurmuştu.

HDK ise ateşkes ve IGAD girişimine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.