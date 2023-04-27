‘Erbil-Bağdat heyeti Türkiye’ye gidiyor’

ERBİL (K24)

K24’e konuşan konuyla ilgili bir kaynak, Kürdistan Bölgesi ve Irak’tan bir heyetin petrol ihracatını görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Bağdat ile Ankara arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğunu belirten kaynak, “4 petrol şirketiyle anlaşma sağlandığı” bilgisini paylaştı.

Anlaşmaların Irak Ulusal Petrol Şirketi'nde (SOMO) ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle imzalandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

25 Mart’ta Paris’teki Tahkim Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol sevkiyatına yönelik davada Bağdat lehine karar vermiş ve Kürdistan petrolünün sevkiyatı durdurulmuştu.

Kürdistan Bölgesi, 2007 tarihinde yürürlüğe giren doğalgaz ve petrol yasası kapsamında, Bağdat'taki Irak hükümetinden bağımsız olarak uluslararası petrol şirketleriyle anlaşmalar imzalamıştı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Şubat 2022 tarihinde bu yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkemenin kararı, Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye’yle imzaladığı enerji anlaşmalarını da doğrudan etkiledi.

Türkiye’nin Ceyhan limanı üzerinden Kürdistan ham petrolünü ihraç edebilmesi için özel olarak inşa edilen boru hattı 2014'te devreye girmiş, Bağdat bunun üzerine Türkiye'nin kendi izni olmadan Kürdistan Bölgesi ve Kerkük'ün kuzeyinden ham petrol ihracatına izin vererek 1973'teki boru hattı geçiş anlaşmasını ihlal ettiğini söylemişti. Bağdat, Türkiye’ye karşı Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Irak, Türkiye'ye karşı Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından, 25 Mart'ta Kürdistan Bölgesi ve Kerkük'ün kuzeyinden yaptığı günde 450 bin varil ham petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Reuters haber ajansı, Türkiye’nin Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödeyeceğini ve Irak’tan Türkiye’ye Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol sevkiyatının durdurulduğunu yazdı.

Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında, tahkim kararı sonrası Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma 4 Nisan'da Bağdat’ta imzalanmıştı.