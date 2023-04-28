Spor

Manchester United Tottenham’a karşı 2 farkı koruyamadı

Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı için yarışan Manchester United, 2 farklı öne geçmesine rağmen Tottenham deplasmanından 1 puanla döndü.
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avrupa Tottenham Manchester United Premier Lig

HABER MERKEZİ

Premier Lig’de oynanan maçta Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester United, 7. dakikada Jadon Sancho ve 44. dakikada Marcus Rashford’un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Pedro Porro ile farkı bire indiren Tottenham, 79. dakikada Heung-min Son ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım haftayı birer puanla kapadı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Everton-Newcastle United: 1-4

Southampton-Bournemouth: 0-1

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