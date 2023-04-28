Politika

ABD’de iki askeri helikopter çarpıştı: 3 ölü

ABD’nin 11’inci Hava İndirme Tümeni, eğitim uçuşundan dönen AH-64 tipi iki Apache askeri helikopterin Alaska eyaletinin Healy bölgesi yakınlarında çarpıştığını, üç askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını açıkladı.
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ABD helikopter Kaza Asker

HABER MERKEZİ

Reuters’ın haberine göre, Fort Wainwright’tan havalanan helikopterlerin çarpışması ile ilgili açıklama yapan askeri yetkililer, “İlk yardım ekipleri olay yerinde. Olay soruşturuluyor” dedi.

YARALI ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Askeri helikopterlerin havada çarpışmasının ardından iki asker olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı bir asker de Fairbanks’teki hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi.

Kazadan yaralı kurtulan bir asker ise hastanede tedavi altına alındı. ABD Ordusu Alaska Sözcüsü John Pennel, her iki askeri helikopterde ikişer asker olduğunu aktardı.

Şubat ayında da bir Apache tipi helikopterin Talkeetna’dan havalandıktan sonra havada takla atması sonucu iki asker yaralanmıştı. Mart ayında ise ABD Ordusu’na ait iki tıbbi tahliye helikopteri rutin bir gece eğitim uçuşu sırasında çarpışmış, Kentucky’de yaşanan olayda dokuz asker hayatını kaybetmişti. 

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