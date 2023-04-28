Ankara: Sudan'da tahliye uçağımıza ateş açıldı

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Türkiye Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da Türkiye'ye ait bir tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını, yaralı olmadığını ve uçağın güvenli şekilde indiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında tahliye uçağını kimin hedef aldığı konusunda bilgi verilmedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır."

REUTERS: BİR MÜRETTEBAT YARALANDI

İngiliz haber ajansı Reuters ise, tahliye uçağının Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) adlı paramiliter güçler tarafından vurulduğunu yazdı. Sudan ordusunun açıklamasına dayandırılan habere göre bir mürettebat yaralandı. Ayrıca yakıt tedarik sistemi de hasar aldı.

HDK YALANLADI

Hızlı Destek Kuvvetleri, sosyal medyada "Güçlerimiz, gece yarısından bu yana üzerinde anlaşmaya vardığımız insani ateşkese sıkı sıkıya bağlı kalmıştır" paylaşımında bulundu.

"Bir Türk tahliye uçağına güçlerimizin saldırması ne kadar mantıklı olabilir?" sözlerinin yer aldığı paylaşımda durumun "dezenformasyondan ibaret" olduğu öne sürüldü.