Irak Petrol Bakanı: Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı yakın zamanda başlayacak

ERBİL (K24)

Irak resmi ajansına konuşan Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Erbil ile Bağdat arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması için son aşamaya gelindiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatının yakın zamanda başlayacağını belirten Hayan Abdulgani, Irak Ulusal Petrol Şirketi'nin (SOMO) Kürdistan petrolünü satın alacak şirketlerle imza aşamasında olduğunu ifade etti.

K24’e konuşan konuyla ilgili bir kaynak, Kürdistan Bölgesi ve Irak’tan bir heyetin petrol ihracatını görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtmişti.

Bağdat ile Ankara arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğunu belirten kaynak, “4 petrol şirketiyle anlaşma sağlandığı” bilgisini paylaşmıştı.

Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında, tahkim kararı sonrası Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma 4 Nisan'da Bağdat’ta imzalanmıştı.