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Ezidi Miri: Camilere saldırmak Ezidilerin karakterinde yok

Ezidi Miri Hazım Tahsin Beg, Şengal’de camiye yönelik saldırıyı kınayarak, Ezidilerin karakterinde camilere saldırının olmadığını söyledi.
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Hazım Tahsin Beg,
Hazım Tahsin Beg,
kürdistan Hazım Tahsin Beg Ezidi Şengal Rahman Camii

ERBİL (K24)

Ezidi Miri Hazım Tahsin Beg, Şengal’de camiye yönelik saldırıyı kınayarak, Ezidilerin karakterinde camilere saldırının olmadığını söyledi.

Şengal’deki Rahman Camisine yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg, Sünni Arap ailelerin Şengal’e dönüşünü protesto edenlerin, söz konusu camiyi hedef almasını eleştirdi.

Ezidi Miri, “Şengal’de Rahman Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle reddediyoruz. Camilere saldırmak bizim Ezidi karakterimizde yok” dedi.

Dün 25 Sünni Arap ailenin Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı kararıyla Şengal’e dönmesini protesto eden bir grup, Rahman Camii’ne saldırmıştı.

Protestocular, söz konusu ailelerin DAİŞ'in Şengal'i işgaline yardım ettiğini iddia etmişti.

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